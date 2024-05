Avec 678 000 trottinettes électriques neuves vendues en 2023, le marché a baissé de 10,7% par rapport à l’année précédente.

Les raisons de cette baisse

Les Français s’intéressent de moins en moins aux trottinettes électriques. Selon les chiffres compilés par la Fédération des professionnels de la micromobilité (FPMM) et le cabinet d’étude spécialisé Smart Mobility Lab, 678 000 trottinettes électriques neuves ont été écoulées en 2023. Le marché a connu une baisse de 10,7% par rapport à l’année précédente. En 2022, une chute de 16% a déjà été constatée après une forte hausse enregistrée pendant cinq ans. La baisse des achats de trottinettes est le résultat de la baisse des volumes, et du recul du prix de vente moyen de 11% sur un an à 408 euros. En 2022, ce prix avait bondi "de plus de 33% du fait de l’augmentation des coûts d’approvisionnement", notamment ceux du fret maritime. Pourtant, le ticket d’entrée reste "au-dessus du prix moyen des années 2020 (322 euros) et 2021 (341 euros)", a souligné la fédération sur les propos repris par Le Figaro.

Un marché de plus en plus mature

L’année 2023 a toujours été marquée par la tendance à la montée en gamme du marché. Les trottinettes de moins de 500 euros représentaient 92% du marché en 2021 et 76% en 2022, contre 66% seulement en 2023. En revanche, les appareils valant plus de 800 euros correspondaient à 11% des achats (+7 points en un an) l’an dernier. C’est l’image d’"un marché qui devient plus mature (...) lorsqu’il y a du renouvellement, 80% des utilisateurs montent en gamme, avec des critères de performance plus marqués", alors que les premiers achats sont ceux d’une « découverte », a expliqué Jean Ambert, dirigeant de Smart Mobility Lab. Enfin, il a été constaté que 60% des engins de déplacement personnels, dont une grande majorité de trottinettes électriques, sont utilisés pour des trajets urbains du quotidien, par opposition aux promenades.