La Fédération française pour le développement des camélidés en France et en Europe avait prévu d’organiser un défilé de cinquante chameaux dans le 7e arrondissement de Paris le samedi 20 avril. Cependant, le préfet de police a émis une interdiction contre cet événement.

Une manière de soutenir "la cause du dromadaire dans la capitale française des droits de l’Homme"

Le samedi 20 avril, la Fédération française pour le développement des camélidés en France et en Europe prévoit de faire défiler une cinquantaine de dromadaires, chameaux, lamas et alpagas dans le 7e arrondissement de Paris. Elle veut sensibiliser à la cause des camélidés "dans la capitale française des droits de l’Homme", selon l’organisateur, Christian Schoettl.

Cette initiative a cependant suscité une controverse. L’association de défense des animaux Paris Animaux Zoopolis a vivement critiqué le projet, dénonçant l’utilisation des camélidés comme "des objets de divertissement" et "de vulgaires ressources alimentaires".

M. Nuñez propose "un lieu plus adapté", mais les organisateurs refusent

Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a proposé mercredi de choisir les bois parisiens de Vincennes ou de Boulogne, car il estime que c’est un lieu plus approprié. Les organisateurs de ce défilé ont cependant rejeté cette alternative, selon la PP.

Laurent Nuñez a exprimé ses regrets face à ce refus. Il va donc de préparer un arrêté d’interdiction pour le défilé prévu autour de la Tour Eiffel. La possibilité de tenir la parade dans les bois de Vincennes ou Boulogne, comme proposée, reste en revanche ouverte.