En ce mois d’octobre, a lieu l’ "Octobre Rose", un mois consacré à la lutte du cancer du sein. Pour l’occasion, et pour soutenir toutes les femmes atteintes du cancer du sein, La Tour Eiffel s’est vêtue de rose ce dimanche 1er octobre, de 22h00 à 00h45. L’Assemblée nationale et l’Arc de triomphe ont eux aussi partagé un cliché de leur monument illuminé en rose.

🇨🇵 Parée de rose afin de soutenir #OctobreRose, le mois de sensibilisation sur le cancer du sein !

🇬🇧 Lit up in pink to support the #PinkOctober awareness campaign about breast cancer screening in France !

🎀 @RubanRose @Paris pic.twitter.com/lZhHiIDz0W

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) October 1, 2023