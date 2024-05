Face à la diminution significative du volume de courrier, La Poste se trouve dans une phase de réinvention. Selon ses estimations, dans une décennie, la livraison de repas à domicile deviendra la principale tâche des 65 000 facteurs français.

70% en 1990

La Poste, confrontée à une baisse considérable du courrier, envisage un changement majeur dans son modèle d’ici dix ans. Selon Philippe Wahl, PDG de l’entreprise, la livraison de repas à domicile deviendra la principale activité des 65 000 facteurs français. Cette transformation découle de la diminution significative des activités de courrier, qui représentaient 70% du chiffre d’affaires en 1990, mais qui devraient chuter à 15% d’ici la fin de 2024.

La baisse du courrier a engendré un manque de plus de 6 milliards d’euros dans le chiffre d’affaires de La Poste au cours de la dernière décennie. Pour compenser cette perte, l’institution se concentre sur la livraison de colis et de repas. En partenariat avec des organismes sociaux, des hôpitaux et des restaurateurs spécialisés, La Poste livre actuellement plus de 15 000 repas par jour, un chiffre qu’elle prévoit de doubler d’ici 2024, rapportent Le Figaro et d’autres médias nationaux.

Moins de 5 personnes par jour

Philippe Wahl a discuté avec les parlementaires des fermetures de bureaux de poste, actuellement au nombre de 7 000, en raison de leur baisse de fréquentation. Il a souligné que La Poste consultait les élus locaux et que tout changement dans un quartier prioritaire nécessitait l’accord du maire. Wahl a également évoqué la baisse de fréquentation des agences postales communales, où 40% d’entre elles accueillent moins de cinq personnes par jour. Pour maintenir la proximité, La Poste va introduire des ’camions jaunes’ en milieu rural d’ici fin avril, proposant des services multiples.

