Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a lancé une campagne visant à lutter contre la banalisation de la consommation d’alcool chez les jeunes. Cependant, cette initiative a suscité de nombreuses réactions en raison de certains messages diffusés.

Une initiative lancée par Aurélien Rousseau

La campagne de prévention contre la consommation d’alcool chez les jeunes, initiée par le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a attiré l’attention du public. Cette campagne, sous forme de vidéos, vise à sensibiliser les jeunes aux risques liés à l’alcool. La séquence comporte des scénarios où des jeunes, visiblement alcoolisés, font la fête dans un appartement. Elle est accompagnée de divers slogans tels que "Faire attention à ses potes, c’est la base" ou "Inviter ton pote à dormir chez toi s’il est plus en état, c’est la base", rapporte le site Rtl.fr.

Des messages critiqués

Toutefois, certains messages ont été critiqués, notamment ceux encourageant la consommation d’eau en parallèle avec l’alcool et recommandant de manger avant de boire de l’alcool. Certains estiment que ces messages pourraient normaliser la consommation d’alcool auprès des jeunes. Le ministre lui-même admet que ces messages peuvent prêter à discussion. Il évoque deux possibilités : soit ils banalisent la consommation d’alcool en incitant presque les jeunes à boire, soit ils relèvent d’une stratégie de réduction des risques.

Mise en place de mesures de protection et de coercition

Malgré les critiques, la campagne vise à accompagner les jeunes de la meilleure manière possible comme "Ne pas insister si tes potes ne veulent pas consommer", "Garder un œil sur tes potes en soirée" ou "Raccompagner tes potes s’ils ont trop bu". Cependant, il est important de reconnaître que la consommation excessive d’alcool entraîne près de 50 000 décès évitables chaque année en France. Des mesures de protection et de coercition, telles que le message clair concernant "zéro alcool durant la grossesse ou au volant", sont nécessaires pour endiguer ce problème. Une autre stratégie sous-utilisée, en raison des pressions des lobbys de l’alcool, est l’augmentation du prix et des taxes liées à l’alcool, similaire à ce qui a été fait pour réduire la consommation de tabac.