Le temple romain de la Maison Carrée de Nîmes, érigé au début de notre ère, a rejoint la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO le lundi 18 septembre. Cette inscription marque le 51e site français à figurer sur cette liste prestigieuse.

Les représentants des États membres de l’UNESCO, réunis à Ryad, en Arabie saoudite, ont validé le dossier de ce temple millénaire et parfaitement préservé en seulement quelques minutes. Ainsi, il rejoint la prestigieuse liste établie par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture. "Nous serons dignes de cette décision. La Maison carrée, chère aux habitants de Nîmes et aux citoyens de la République française, est désormais un bien commun de toutes les Nations unies", a affirmé depuis Ryad le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, rapportent les médias comme France Info.

"La France se félicite de l’inscription de la Maison Carrée de Nîmes sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et adresse ses remerciements aux membres du Comité pour la reconnaissance de la valeur universelle exceptionnelle de ce bien !", a réagi de son côté la délégation permanente de la France auprès de l’UNESCO, sur la plateforme X.

Impact sur le tourisme

À la différence de sa voisine Arles, qui abrite un amphithéâtre romain, des thermes et un théâtre antique, ainsi que de l’aqueduc du Pont du Gard, Nîmes a attendu près de quarante ans pour obtenir une reconnaissance de l’UNESCO. Les autorités nîmoises estiment que cette inscription au patrimoine mondial aura un impact positif sur le tourisme local, prévoyant une augmentation de la fréquentation touristique. Elle est également vue comme un moteur de croissance significatif pour la ville, susceptible de générer d’importantes retombées économiques.

