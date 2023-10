Suite à une période de canicule exceptionnelle en début de mois, et avec le retour de températures élevées cette semaine, Météo-France a officialisé ce vendredi 29 que septembre 2023 se distingue comme le mois de septembre le plus chaud jamais observé en France métropolitaine.

Septembre 2023 surpassera des records

Après un été particulièrement chaud, Météo-France a déclaré aujourd’hui que le mois de septembre en cours est en train de devenir le plus chaud jamais enregistré en France métropolitaine. Cette affirmation est basée sur une canicule exceptionnelle en début de mois, ainsi que sur le début d’une vague de chaleur. Selon la climatologue Christine Berne, qui s’est exprimée lors d’une conférence de presse, il est désormais certain que septembre affichera des températures exceptionnellement élevées, avec une température moyenne de 21,5°C, encore considérée comme provisoire. Cette moyenne dépasse de plus de 3,5°C les normales des trois dernières décennies.

Selon la climatologue, septembre 2023 va surpasser les records précédents établis en septembre 1949 et en septembre 1961 d’au moins un degré, marquant ainsi une avancée significative. Elle a également noté que les températures actuelles sont déjà légèrement supérieures aux moyennes enregistrées pour les mois de juillet et d’août en France, qui sont généralement les mois les plus chauds de l’année, rapporte France Bleu.

Anticyclone stationnaire

La dernière semaine de septembre en France a été marquée par des températures estivales, atteignant près de 30 degrés Celsius dans le sud-ouest et autour de la Méditerranée. Météo-France rapporte des maximales de 19 à 25 degrés Celsius dans le Nord-Ouest et la Lorraine, de 26 à 29 degrés en Alsace, en Auvergne, en Aquitaine et dans les Alpes. Plus de 30 degrés ont été enregistrés en Occitanie, dans la vallée du Rhône et en Provence, avec des pointes de 33 à 34 degrés le long de la côte méditerranéenne.

Cette hausse est attribuée à un anticyclone stationnaire, et les températures devraient encore augmenter ce week-end, avec des pointes attendues jusqu’à 33 degrés dans l’arrière-pays languedocien le samedi.

