Vendredi 15 septembre, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a annoncé un changement significatif dans la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 en France. Initialement prévue pour le 17 octobre, elle débutera finalement le 2 octobre, soit deux semaines plus tôt que prévu.

"Le virus circule, chacun de nous peut voir des cas autour de lui"

D’après les autorités sanitaires en France, plusieurs signaux montrent une hausse de l’incidence du Covid-19 dans le pays ces dernières semaines. "On pense que l’incidence a progressé d’une trentaine de pour cent depuis la semaine dernière, c’est à prendre avec beaucoup de précautions, mais le virus circule, chacun de nous peut voir des cas autour de lui", a affirmé vendredi le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau.

La mesure prise par le ministère de la Santé

Face à cette situation, le Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires recommande l’accès au rappel vaccinal dès que possible. En réponse à la hausse préoccupante des cas d’infection au coronavirus, le ministère de la Santé a donc pris une décision significative. M. Rousseau a annoncé que le début de la nouvelle campagne de vaccination sera avancé au 2 octobre alors que c’était initialement prévue le 17 octobre prochain.

Certaines personnes particulièrement ciblées par la campagne de vaccination

Cette campagne sera ouverte à tous les résidents français, mais elle accorde une attention particulière aux personnes plus vulnérables et exposés au virus. Les plus de 65 ans, celles souffrant de comorbidités comme le diabète, l’obésité ou des maladies chroniques, ainsi que les individus immunodéprimés et les femmes enceintes sont concernés. La vaccination s’étend aussi aux personnes en contact régulier avec ces groupes.



