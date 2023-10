Un aéroport français remporte le peu désirable titre de "pire aéroport d’Europe" pour la deuxième année consécutive.

Dernier de la classe

Deux années de suite, l’agence de location de vacances Holidu a nommé Bordeaux-Mérignac comme l’aéroport le moins recommandé d’Europe pour prendre l’avion. Il a obtenu une faible note de 2,6 étoiles sur 5, avec des avis globalement négatifs parmi près de 9 000 commentaires, le plaçant en dernière position parmi les 85 aéroports évalués.

Le podium des aéroports à éviter est complété par l’aéroport international d’Héraklion en Grèce et celui de Manchester. En revanche, Istanbul est classé en tête, suivi d’Athènes et de Porto en termes d’appréciation. En France, l’aéroport de Nice se démarque en occupant la 41e place, tandis que Toulouse-Blagnac suit de près à la 43e position, rapporte Yahoo Actualités.

La position de Bordeaux-Mérignac en tant que dernier de la liste suscite des interrogations. Le président, Simon Dreschel, exprime sa déception face à cette distinction négative pour la deuxième année consécutive.

"Injuste"

"On trouve ce classement injuste car il sort au moment où on investit lourdement pour améliorer l’accueil des voyageurs et que nous avons des retours positifs de nos enquêtes clients", a-t-il déploré dans une interview accordée à Actu Bordeaux. Selon le président de l’aéroport, Bordeaux-Mérignac souffre de sa réputation négative et il regrette que cette étude puisse être influencée par d’anciens avis défavorables qui ont un impact négatif sur les résultats.

"Le classement s’appuie sur les avis Google. Le problème, c’est qu’une fois que vous avez une note basse, il est extrêmement compliqué de remonter. Il y a beaucoup d’inertie", souligne M. Dreschel.

