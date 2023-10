À Beauvais, un couple de jeunes mariés commandent des burgers McDonald’s pour leur mariage !

Le mariage est un jour unique qui se doit d’être mémorable, d’une façon ou d’une autre. Un jeune couple, tout juste mariés, a eu une idée des plus insolites et originales : comme repas d’union, ils proposent des dizaines de sandwichs, burgers, wrap et nuggets, commandés chez l’enseigne McDonald’s !

La vidéo, partagée sur Tiktok par le jeune marié, n’a pas manqué de faire réagir les internautes, elle obtient près de 1,5 million de visionnages.

Le compte officiel du McDonald’s de leur ville n’a pas hésité à féliciter les mariés " Et vive les mariés 🥳 (hâte de célébrer les noces de nuggets) " ont-ils commenté sur la vidéo du jeune couple.