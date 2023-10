Le mois dernier, un jeune homme du nom de Gabriel Rochet a fait sensation en présentant un téléphone portable a faire soi-même !

Construire soi-même son téléphone portable, vous y avez déjà pensé ? Gabriel Rochet oui. Pour moins de 50 euros, ce passionné d’électronique et de programmation s’est mis en tête de créer un téléphone portable à fabriquer soi-même.

Surfant sur la tendance du DIY (Do It Yourself), le jeune homme de 16 ans a tout mis en œuvre pour atteindre son objectif. Aussi écoresponsable que peu couteux, le téléphone est très basique. Loin de nos smartphones, le Paxo Phone, comme il l’a nommé, revient aux bases. Il se concentre sur l’essentiel et permet d’appeler, d’envoyer des SMS et de remplir son répertoire. Le téléphone vous donne également l’heure, une calculatrice, un outil GPS et même les célèbres jeux Snake et 2048.

Pour connaître le mode d’emploi, Gabriel Rochet a réalisé une vidéo.