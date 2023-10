L’Insee a publié mercredi 27 septembre des détails sur le moral des ménages français. Une baisse a été constatée par rapport aux mois précédents.

Bien au-dessous de sa moyenne de longue période

En septembre, le moral des ménages en France s’est légèrement détérioré, selon l’Insee qui a publié des détails mercredi. La chaîne BFMTV rapporte que les Français se montrent moins optimistes concernant leur situation financière. Alors que l’indicateur est resté stable en juin, juillet et août, il s’est établi à 83 points, soit deux points de moins en septembre. L’Institut national de la statistique a précisé que ce niveau reste "bien au-dessous" de sa moyenne de longue période (100).

Situation financière et épargne

Interrogés par téléphone sur leur situation financière, quelque 2 000 ménages ont jugé les perspectives d’évolution plus négativement qu’en août (-1 point), tout comme leur situation financière passée (-2 points).

Concernant l’opportunité d’épargner, les ménages sont plus optimistes avec +2 points. Dans les détails, ils sont "légèrement" plus confiants dans leur capacité d’épargne future (+1 point), mais moins confiants (-1 point) qu’en août, où l’indice avait gagné 4 points, sur leur capacité d’épargne actuelle.

Le chômage et l’inflation

L’Insee a également montré que les indicateurs sur le contexte économique en France. Avec une baisse de 1 point, les ménages sont moins nombreux à penser que la situation s’améliorera au cours des 12 prochains mois. Ils sont aussi moins nombreux à considérer que leur niveau de vie s’est amélioré au cours des douze derniers mois (-3 points).

Face à l’évolution du chômage, les craintes se renforcent (+4 points) pour le troisième mois consécutif. Toutefois, elles demeurent sous leur moyenne de longue période, selon l’institut.

Concernant l’inflation, les ménages sont plus nombreux (+3 points) à envisager une hausse des prix dans les prochains mois, même si cette tendance a ralenti par rapport à août (+12 points par rapport à juillet).