Les avantages d’une telle initiative

La ministre en charge des PME, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme propose de réintroduire des cours de cuisine à l’école pour aider les gens à cuisiner des produits bruts plutôt que d’acheter des aliments tout prêts. "Je crois aussi qu’il faut réapprendre à cuisiner des produits bruts, pour éviter d’acheter les produits "tout prêts", plus chers. Il faut que les cours de cuisine rentrent à l’école. Il y a un vrai enjeu de grand-mère d’éducation à la petite cuisine du quotidien", préconise Olivia Grégoire dans un entretien à Sud-Ouest. Elle estime d’ailleurs que cette initiative vise à répondre à l’inflation alimentaire et à encourager une alimentation plus économique et saine.

D’autres mesures proposées

L’idée n’est pas nouvelle, mais elle pourrait contribuer à sensibiliser les élèves à l’importance de la cuisine maison et de la préparation de repas équilibrés. Olivia Grégoire a également évoqué d’autres mesures visant à atténuer l’impact de l’inflation alimentaire, telles que l’extension du "dispositif anti-inflation" pour inclure plus de produits et la promotion de négociations tarifaires entre les industriels et les distributeurs pour obtenir des baisses de prix. Cette proposition rejoint l’idée de chefs et d’experts de l’alimentation qui plaident depuis plusieurs années pour l’introduction de l’éducation culinaire à l’école.

