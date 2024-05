La déclaration de revenus sur smartphone se fait en quatre étapes depuis l’application mobile Impots.gouv. Les détails.

Une nouvelle fonctionnalité

Pour la première fois, les contribuables aux situations fiscales simples vont pouvoir déclarer leurs revenus directement depuis l’application mobile Impots.gouv. Cette initiative entre dans le cadre de la campagne de déclaration des revenus 2023 qui s’ouvre ce jeudi. Jusqu’à présent, seuls ceux éligibles à la déclaration automatique pouvaient utiliser l’application. Désormais, les contribuables aux situations fiscales simples peuvent également accéder à ce service, comme le souligne la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Concrètement, cette nouvelle fonctionnalité permet d’ajouter ou de modifier des personnes à charge, de modifier ou d’ajouter un RIB, et de corriger les montants des revenus et des charges pré-remplis si nécessaire. Cependant, les contribuables qui doivent modifier leur situation matrimoniale ou remplir des déclarations annexes devront toujours passer par le site web des impôts, rapport BFMTV.

Les étapes à suivre

Le processus de déclaration via l’application se déroule en quatre étapes simples et intuitives. Après avoir téléchargé l’application Impots.gouv sur smartphone ou tablette, les contribuables sélectionnent le service "Déclarer mes revenus" depuis la page d’accueil. Ensuite, ils renseignent leur situation personnelle, modifient ou ajoutent des revenus avant de déclarer leurs charges. La prochaine étape consiste à consulter un récapitulatif de leur déclaration avec une estimation du solde d’impôt à payer ou à recevoir. Une fois vérifié, il suffit de signer électroniquement la déclaration. Il est toujours possible de corriger le formulaire ultérieurement lors de l’ouverture du service de correction en ligne en août.

