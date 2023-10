Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, demande à ses collègues ministres de réduire leurs déplacements la semaine prochaine en raison d’une situation exceptionnelle qui mobilise déjà les forces de l’ordre.

La semaine prochaine s’annonce chargée en événements officiels et sportifs en France, avec notamment la visite du roi Charles III à Paris et Bordeaux, la visite du pape François à Marseille, et la Coupe du Monde de rugby. Ainsi, Gérald Darmanin, a adressé une demande à ses collègues ministres lors du Conseil des ministres du mercredi 13 septembre.

Le ministre de l’Intérieur souhaite que les ministres limitent autant que possible leurs déplacements pendant la semaine du 18 au 24 septembre. Il a souligné que le "contexte actuel est exceptionnel en termes d’ordre public", et que les forces de l’ordre sont déjà fortement sollicitées par les différents événements cités ci-dessus, rapporte le site Lefigaro.fr.

Certaines sources ont indiqué que le ministre de l’Intérieur a une semaine chargée, ce qui explique sa demande. En conséquence, certains membres du gouvernement devront revoir leur programme et reporter leurs déplacements. Cette demande s’ajoute à la période de réserve gouvernementale actuellement en vigueur, qui limite les annonces dans les départements concernés par les élections sénatoriales à venir.