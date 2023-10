L’Union européenne a lancé une discussion autour du permis en proposant l’examen médical pour les conducteurs âgés. "Nous n’y sommes pas favorables", a lancé Clément Beaune.

Zéro décès et zéro blessé grave

Le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, s’est opposé à l’idée de conditionner le maintien du permis de conduire pour les personnes âgées à un examen médical. "Nous n’y sommes pas favorables, car cela donnerait l’impression que certains peuvent avoir un permis périmé", a-t-il lancé. Pourtant, l’Union européenne est en train de réfléchir à une évolution des règles encadrant le permis de conduire. La Commission a récemment engagé une discussion sur ce sujet et pourrait créer ce type d’obligations.

Cette discussion vise à limiter les risques, pour remplir les objectifs du plan "Vision zéro : Atteindre pratiquement zéro décès et zéro blessé grave sur les routes de l’UE d’ici à 2050".

Une forme de contrainte

Paris s’élèvera contre cette proposition, selon Clément Beaune jeudi 5 octobre. "Je veux couper court à des rumeurs ou à de fausses nouvelles", a-t-il souligné. D’après ses dires, "quand on est une personne âgée, notamment dans les territoires ruraux [...], on a besoin de la voiture". Il a ainsi indiqué que l’exécutif ne veut pas un "permis lié à l’âge", car cela imposerait aux plus âgés de passer un examen médical, sous peine de perdre le droit de conduire leur véhicule.

"On n’est pas en train de changer cette règle-là. [...] La France ne demande pas et ne soutient pas l’idée qu’on impose une forme de contrainte ou de mur, de date de péremption, avec un âge pour le permis de conduire", a-t-il réitéré.

> A lire aussi : Une visite médicale pour les conducteurs de plus de 75 ans ? Un député veut l’imposer