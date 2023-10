C’est la somme la plus importante remportée depuis le début de l’année, une joueuse a décroché plus de 109 millions d’euros à l’Euromillions.

Il s’agit du plus gros gain remporté en France depuis le début de l’année. Une joueuse a empoché la très belle somme de 109 millions d’euros. Cette Française a validé son ticket en Bretagne dans un point de vente.

La joueuse a coché les numéros lors du tirage : 35, 43, 37, 5 et 4 et les étoiles 5 et 6.

Après s’être manifestée auprès de la FDJ, elle pourra récupérer son paiement dans les prochains jours. Le dernier record date de février dernier où un couple français avait remporté plus de 102 millions d’euros.