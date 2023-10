Malgré un taux au plus haut niveau depuis 1975, l’emploi des seniors en France se situe toujours en dessous de la moyenne européenne.

En dessous de la moyenne européenne

En France, l’emploi des seniors reste l’un des points faibles du marché du travail, selon Le Figaro. Une nouvelle étude de la Dares parue mercredi 6 septembre a révélé ce constat. Les résultats ont montré qu’en 2022, seuls, 56,9% des 55 à 64 ans étaient en emploi, contre 62,4% en moyenne au niveau européen (- 5 points). Malgré un taux au plus haut niveau depuis 1975, l’emploi des seniors reste à la traîne, car Paris se trouve à la 17e place sur 27 pays.

Plus de 80% pour les 25-49 ans

Dans les détails, le taux d’emploi atteint les 82,5% pour les 25-49 ans. Ce pourcentage est de 76,4% pour les personnes âgées entre 55 et 59 ans. Pour les 60 à 64 ans, le chiffre a diminué à 36,2%, soit plus de 12 points sous la moyenne européenne. Cet écart s’explique par le départ à la retraite plus précoce des Français.

La présence des séniors sur le marché du travail a régressé depuis 1975 jusqu’à la fin des années 90. Ce constat a été très remarqué à partir de 1983, date à laquelle il a été possible de partir "à la retraite à taux plein dès 60 ans en ayant cotisé 37,5 ans". Ainsi, pendant les 20 années qui suivent, le taux d’emploi des 60-64 ans a diminué de 12,9 points.

Les réformes des retraites

Les reculs progressifs de l’âge légal de départ à la retraite et l’allongement de la durée de cotisation ont permis de rattraper une partie du retard accumulé. Par conséquent, la nouvelle réforme de 2023 devrait réellement impacter l’emploi des seniors avec l’âge de départ de 62 à 64 ans. Toutefois, les effets de cette mesure ne seraient pas être observés avant plusieurs années.

