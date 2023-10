Face à une "recrudescence importante" des punaises de lit chez les particuliers et dans les lieux publics, la mairie de Paris a adressé une demande urgente au gouvernement. Il va falloir agir rapidement contre ce fléau, surtout à l’approche des Jeux olympiques de 2024.

Un insecte parasite

Les punaises de lit sont de petits insectes parasites qui se nourrissent principalement de sang humain. Elles ont tendance à se dissimuler dans les matelas et les sommiers, et sont fréquemment transportés dans les vêtements et les bagages. Depuis leur réapparition dans les années 1990, ces insectes ont infesté plus de 10 % des foyers en France au cours des dernières années.

Une "recrudescence importante" observée en France

La mairie de Paris a constaté une augmentation significative de la présence de ces parasites non seulement chez les particuliers, mais également dans des endroits publics comme la zone d’attente de l’aéroport de Roissy ou des salles de cinéma. Des usagers de ces lieux publics en région parisienne ont signalé la présence de ces insectes.

Appel à une action urgente contre les punaises de lit

Pour mettre en place une réponse efficace contre les punaises de lit, surtout à l’approche des Jeux olympiques de 2024, la municipalité parisienne appelle à une action coordonnée. Elle a sollicité un plan d’action auprès du gouvernement. Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, a souligné dans sa lettre que les punaises de lit sont "un problème de santé publique et doivent être déclarées comme tel".



