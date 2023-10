Lors de sa visite en Corse, Emmanuel Macron a saisi l’occasion pour exprimer son soutien au plan de lutte contre le harcèlement scolaire, que son gouvernement avait dévoilé le même jour.

"… et je m’en félicite"

Questionné à propos du plan gouvernemental de lutte contre le harcèlement scolaire dévoilé le mercredi 27 septembre, Emmanuel Macron, arrivé dans la soirée, a exprimé son appui envers les diverses mesures annoncées. "Nos enfants doivent être protégés", a-t-il dit…. "Là, on va beaucoup plus loin, et je m’en félicite", s’est félicité le président.

Dans des propos rapportés notamment par TF1Info, Emmanuel Macron a déclaré : "l’école est un sanctuaire et nos enfants doivent être protégés. Je pense que c’est le travail qu’on mène depuis six ans, on a fait beaucoup de choses sur les portables, sur les formations ou autres. Là, on va beaucoup plus loin et je m’en félicite".

"… ils sont soutenus par toute la République"

"Le gouvernement a mon plein soutien. Surtout toutes les familles, et les enfants et les adolescents qui subissent le harcèlement doivent savoir qu’ils sont soutenus par toute la République, par le corps enseignant. On est à leurs côtés", a appuyé le locataire de l’Elysée.

La Première ministre Élisabeth Borne, accompagnée du ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, a révélé un plan interministériel visant à combattre le fléau du harcèlement scolaire. Elle a énuméré plusieurs initiatives et a promis une mobilisation totale ainsi qu’une lutte intransigeante contre ce problème d’ampleur.

