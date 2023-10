Ce dimanche a été marqué par une activité orageuse exceptionnelle en France, avec "plus de 35 000" impacts de foudre enregistrés en 24 heures, selon l’observatoire spécialisé Keraunos.

Alors que Météo France a maintenu deux départements en vigilance orange et 84 en vigilance jaune ce lundi 18 septembre 2023 après le passage d’un épisode orageux sur la France ce week-end, l’observatoire français des tornades et orages violents, Keraunos, a annoncé que ce dimanche 17 septembre a été la journée de septembre la plus orageuse depuis la création de l’observatoire en 2009.

"D’après l’indicateur de sévérité orageuse (ISO) mesuré depuis près de 15 ans, la valeur pour cette journée atteint plus de 25 [...] dépassant ainsi le précédent record de 24,94 établi le 16 septembre 2015", a déclaré Keraunos dans son bulletin publié ce lundi. L’observatoire français précise que "cette valeur est provisoire, car tous les relevés de dégâts n’ont pas encore été effectués au moment de la rédaction de cette actualité".

Au total, durant la journée climatologique du 17 septembre, plus de 35 000 éclairs ont été comptabilisés par le réseau Blitzortung, a également souligné l’observatoire.

Les phénomènes observés au cours des orages de ce week-end ont été "variés", a assuré Keraunos. "Les différentes supercellules qui se sont développées dans le tiers ouest du pays ont engendré d’intenses chutes de grêle, atteignant jusqu’à 8 cm de diamètre dans le Gers, par exemple, et jusqu’à 5 cm en Normandie", rapporte l’observatoire. Selon Keraunos, "de telles chutes ne sont pas fréquentes en cette période de mi-septembre, en particulier sur une aussi vaste portion du territoire".

En plus de la grêle, une tornade a même été filmée en Mayenne. Des rafales de vent violentes se sont également produites, notamment à Pau, où une rafale atteignant plus de 135 km/h a été enregistrée, a conclu l’observatoire.