Une étude de la Ligue nationale contre le cancer publiée ce mardi a révélé que plus d’un million de Françaises de 50 à 74 ans déclarent n’ont jamais participé à un dépistage du cancer du sein.

Les raisons de ce manque de dépistage

Selon une étude de la Ligue nationale contre le cancer, seuls 44,9% des femmes françaises âgées de 50 à 74 ans ont réalisé leur mammographie en 2022, et plus d’un million de femmes (soit 12%) de cette tranche d’âge n’ont jamais participé au dépistage du cancer du sein. Plusieurs raisons expliquent ce manque de dépistage. Tout d’abord, 34% des femmes évoquent l’absence de symptômes, mais il est important de rappeler que le dépistage vise à détecter la maladie avant l’apparition de symptômes. Ensuite, plus de 15% des femmes disent habiter trop loin d’un centre de dépistage, faire face à des délais d’attente trop longs ou ne pas savoir où s’adresser. Certaines régions connaissent une pénurie de radiologues, ce qui allonge les délais pour obtenir un rendez-vous, rapporte Franceinfo.

Attendre que la maladie se déclare

De leur côté, environ 10% des femmes expliquent avoir peur de se déshabiller devant un professionnel de la santé, ce qui souligne la nécessité d’un travail de pédagogie pour surmonter cette crainte. Enfin, la crainte de recevoir un diagnostic de cancer peut également dissuader certaines femmes de participer au dépistage. Elles préfèrent parfois attendre que la maladie se déclare plutôt que de faire face à la possibilité d’un résultat positif. "Un certain nombre de femmes anticipe le risque d’avoir le cancer, et se dit ’je suis déjà trop dans la galère’, je préfère attendre que ça me tombe sur le coin de la figure plutôt que de me confronter à la potentialité d’un résultat positif", a déclaré le porte-parole de la Ligue Emmanuel Ricard.

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes en France, avec environ 60 000 nouveaux cas et 12 000 décès par an. Cependant, il est important de souligner que la maladie est guérie dans 9 cas sur 10 lorsqu’elle est dépistée à temps. La campagne annuelle de sensibilisation "Octobre rose" vise à encourager la participation au dépistage du cancer du sein et à sensibiliser les femmes à l’importance de la prévention.