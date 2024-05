Une nouvelle campagne de vaccination contre la Covid-19 débute ce lundi 15 avril pour une durée de deux mois. Les détails.

Le ministère de la Santé annonce une nouvelle campagne de vaccination contre la Covid-19. Celle-ci débute ce lundi 15 avril pour une durée d’au moins deux mois avec pour objectif de protéger les personnes les plus fragiles. "Faire son rappel au cours du printemps permettra d’être protégé pendant la période estivale, notamment durant les Jeux olympiques et paralympiques au cours desquels la circulation de personnes venues du monde entier pourrait favoriser une vague épidémique", explique le ministère de la Santé sur les propos relayés par Le Parisien.

Les personnes concernées

La nouvelle campagne de vaccination contre le coronavirus est destinée aux personnes les plus exposées à une forme grave en cas d’infection au Covid-19. Il s’agit notamment :

- des personnes âgées de 80 ans et plus,



des patients immunodéprimés (personnes greffées, souffrant de maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, etc) quel que soit leur âge,



des résidents d’Ehpad et d’unités de soins de longue durée, peu importe l’âge,



de toute personne à très haut risque (maladie grave, fragilité extrême, etc.) "dans le cadre d’une décision médicale",

Dans tous les cas, il est toujours important de respecter les trois mois précédant la dernière vaccination ou la dernière contamination avant de recevoir une nouvelle dose. Par ailleurs, le ministère de la Santé a rappelé qu’une personne adulte ayant des problèmes de santé ou s’inquiétant de son état peut toujours se faire vacciner. Toujours est-il qu’il faut d’abord en parler avec son médecin au préalable.

Une injection totalement gratuite

Comme à chaque campagne, le vaccin peut être administré en pharmacie, chez un médecin, auprès d’un infirmier, d’une sage-femme ou encore d’un chirurgien-dentiste. La prise de rendez-vous est recommandée, mais aucun document n’est requis. L’injection est entièrement gratuite, car elle est prise en charge par l’Assurance maladie. Le vaccin de Pfizer/BioNTech sera utilisé en priorité et celui de Novavax est aussi accessible. Pour résumer, cette nouvelle campagne de vaccination servira à booster le bouclier immunitaire des personnes fragiles.

