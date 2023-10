Le ministre de la Justice, Eric Dupont Moretti, s’est exprimé sur la création de 15 000 places de prison supplémentaires. "Nous avons pris un peu de retard", a-t-il reconnu.

Une promesse de Macron

La construction de prisons est l’une des promesses de campagne d’Emmanuel Macron en 2017. Vendredi 6 octobre, le ministre de la Justice, Eric Dupont Moretti, est revenu sur le sujet au micro de France Info.

"Nous avons pris un peu de retard sur la création de 15 000 places de prison supplémentaires", a-t-il admis. Désormais, leur création est prévue d’ici à 2027.

Les raisons

Le garde des Sceaux a évoqué deux raisons expliquant ce retard : la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. "D’abord, la Covid est passée par là. Tous ceux qui ont eu à construire une maison individuelle savent que les choses ont été évidemment retardées", a-t-il expliqué. Et la deuxième raison, selon lui, c’est "la pénurie de matériaux, la guerre en Ukraine".

Toutefois, Eric Dupond-Moretti a rassuré qu’ils rattrapent ce retard.

"Je mets mon casque de chantier, mes bottes, je fais le tour et l’année prochaine, j’aurai inauguré la moitié des établissements pénitentiaires du plan", a-t-il affirmé.

Trois établissements à inaugurer

Le ministre de la Justice a martelé que la moitié des établissements seront "construits, opérationnels, et recevront des détenus".

D’ailleurs, il a inauguré un nouvel établissement pénitentiaire à Caen vendredi.

Selon lui, il s’agit "d’un gros établissement pénitentiaire de 550 places". "Je vais en inaugurer deux autres dans les quinze jours qui viennent, ce qui représente au total 1 500 places", a-t-il salué.

> A lire aussi : Une surpopulation de 120,2% dans les prisons en France