Depuis le début des attaques du Hamas contre Israël, le 7 octobre dernier, l’Hexagone a enregistré "183 interpellations" en lien avec des "actes antisémites". Parmi les personnes interpellées, "55 sont d’origine étrangère", selon le ministre Gérald Darmanin.

Les chiffres continuent d’augmenter

Le nombre d’interpellations continue de grimper en France depuis l’attaque du Hamas contre l’Israël le 7 octobre. Gérald Darmanin a affirmé mardi que 183 arrestations liées à des "actes antisémites" ont été enregistrées dans le pays. Parmi les "55 personnes d’origine étrangère" appréhendées, "12 sont actuellement en centre de rétention administrative", selon le ministre de l’Intérieur lors de sa visite dans le Val-de-Marne pour saluer la communauté juive.

Des centaines de signalements sur la plateforme Pharos transmis à la justice

Par ailleurs, "327 actes antisémites" ont été enregistrés dans l’Hexagone depuis le déclenchement des attaques du mouvement palestinien contre l’Etat hébreu. Le ministère a noté "3176 signalements" sur la plateforme Pharos, dont "281 transmissions à la justice". Gérald Darmanin exhorte malgré tout au courage et à ne pas céder à la peur.

"L’antisionisme était clairement une forme d’antisémitisme"

Lors de sa prise de parole, le ministre a fermement condamné la "barbarie terroriste" du Hamas. "Les indignations ne peuvent pas être sélectives, et on ne peut pas choisir ses victimes... On ne peut pas faire comme si des bébés décapités, des femmes enceintes éventrées, de jeunes fauchés étaient moins importants que d’autres crimes", a-t-il dit. Compte tenu des circonstances actuelles, M. Darmanin estime que "l’antisionisme est clairement une forme d’antisémitisme".



