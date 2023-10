C’est une bonne nouvelle pour l’influence et entrepreneuse Caroline Receveur. Ce lundi 9 octobre, la jeune femme a annoncé être en rémission suite à son cancer du sein.

"Plus de 100 jours de traitements et 6 cycles de chimiothérapie TCHP plus tard, me voilà franchissant la première étape de ma course de fond vers une complète guérison.

J’ai traversé les montagnes russes, j’ai pleuré, j’ai douté, j’ai eu peur, mais petit à petit tout cela a laissé place à une immense vague de bienveillance envers moi et envers cette étape qui me permet aujourd’hui de réaliser le sens du mot : VIVRE.

Je me souviendrai de ces 5 mois passés dans la souffrance, certes, mais surtout dans l’amour, dans la lumière et dans la foi.

Comme jamais auparavant, j’ai eu confiance.

En moi, en mon corps, en mes traitements, en ma guérison, en la VIE.

Je ne peux pas vous décrire à quel point les moments partagés avec ma famille ces derniers mois étaient magnifiques et ont balayé les passages les plus sombres.

Je ne peux pas vous décrire à quel point je me suis délestée des poids qui m’empêchaient de vivre en pleine conscience et en confiance.

Je ne peux pas vous décrire à quel point je suis heureuse, profondément heureuse comme je ne l’ai jamais été.

Il me reste encore les étapes de la chirurgie, de la radiothérapie et de l’immunothérapie, mais mon cœur, ma tête et mon âme sont en paix, et je le suis, pour la première fois de ma vie."