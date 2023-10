Après cette annonce du groupe pétrolier français, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a adressé ses remerciements à TotalEnergies pour cette bonne nouvelle pour les automobilistes.

L’annonce du groupe

Le groupe pétrolier TotalEnergies, qui assure la gestion de près d’un tiers des stations-service en France, a fait une annonce qui va plaire aux automobilistes. Il a en effet déclaré qu’il prolongerait l’an prochain le plafonnement du prix de l’essence et du diesel à 1,99 euro par litre dans ses 3 400 stations-service. Cette mesure, initialement annoncée en février 2023, sera maintenue au-delà de la fin de l’année 2023, tant que les prix du carburant demeureront élevés, a souligné le groupe dans un communiqué. Cette décision a été prise en réponse à l’appel du gouvernement français demandant aux distributeurs de carburants de faire preuve de solidarité face à la hausse des prix, souligne 20 Minutes.

Une décision saluée par le gouvernement

Sur le plateau de RMC ce mardi, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a réagi à cette annonce. « Je remercie et Total et Intermarché de prendre leurs responsabilités, et j’attends des autres fournisseurs et distributeurs de carburants » qu’ils en fassent autant, a-t-elle déclaré en affirmant qu’elle était également en contact avec Système U, Carrefour et les autres acteurs de la grande distribution. De son côté, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a indiqué qu’il souhaitait que d’autres distributeurs suivent cet exemple.

Lire toute l’actualité en France