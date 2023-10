Deux cent dix-neuf patients ont participé à l’étude proposée par la société française Ose Immunotherapeutics. Celle-ci a été menée dans neuf pays européens ainsi qu’aux Etats-Unis.

Des chiffres à l’appui

Un vaccin thérapeutique développé par la société française Ose Immunotherapeutics montre des résultats positifs dans le traitement du cancer du poumon. L’étude révèle en effet une réduction significative du risque de décès par rapport à la chimiothérapie. Les résultats de l’essai clinique ont été annoncés par Nicolas Poirier, le directeur général de l’entreprise et les résultats ont été publiés dans la revue Annals of Oncology. "Un an après le début du traitement, 44,1% des patients traités avec le vaccin étaient encore en vie, tandis que dans le groupe recevant la chimiothérapie, ce chiffre était de seulement 27,5%", indique l’article relayé par Franceinfo. De plus, le professeur Benjamin Besse, directeur de la recherche clinique à l’Institut Gustave-Roussy, souligne que le vaccin permet également d’améliorer la qualité de vie des patients en réduisant les effets secondaires par rapport à la chimiothérapie.

Des pistes à explorer

L’étude a impliqué 219 patients dans neuf pays européens ainsi qu’aux États-Unis. Ces résultats offrent des pistes pour identifier les patients qui pourraient bénéficier de ce vaccin thérapeutique, si celui-ci était commercialisé. Il s’agit principalement des patients qui ont d’abord répondu à l’immunothérapie avant de rechuter, a précisé Benjamin Besse. Le rôle des vaccins thérapeutiques contre le cancer est d’éduquer le système immunitaire pour qu’il puisse spécifiquement reconnaître et détruire les cellules cancéreuses. Une méthode qui ouvre ainsi de nouvelles perspectives dans la lutte contre le cancer du poumon.

