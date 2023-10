Invité sur le plateau de l’émission "Le Grand Jury" sur RTL ce dimanche, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a précisé le calendrier de l’interdiction des cigarettes électroniques jetables ‘puffs’.

La date de l’interdiction précisée

Aurélien Rousseau a annoncé lors de l’émission "Le Grand Jury" sur RTL que l’interdiction des cigarettes électroniques jetables puffs serait mise en place "pour le tout début de l’année prochaine." Il a souligné que cette action était nécessaire pour réduire la consommation de tabac chez les jeunes, qui est actuellement d’environ 15 %. Selon les informations rapportées par le site Huffingtonpost.fr, le ministre de la Santé a souligné que malgré leur aspect ludique et coloré, ces cigarettes étaient préoccupantes, car environ 75 000 personnes meurent chaque année en France des suites de problèmes de santé liés au tabagisme.

Des cigarettes qui ciblent les adolescents

Lors d’une interview accordée à RTL, la Première ministre, Élisabeth Borne, avait déjà déclaré que les puffs seraient "prochainement" interdites. Cette mesure fait partie d’un nouveau plan national de lutte contre le tabagisme annoncé par le gouvernement. Les puffs, devenus populaires en France à la fin de l’année 2021, sont connus pour leurs saveurs sucrées et fruitées, leurs emballages attrayants ainsi que leur prix abordable allant de huit à douze euros. Ces caractéristiques les rendent particulièrement attrayantes pour les adolescents, bien que la vente de cigarettes électroniques soit interdite aux mineurs.

Des préoccupations pour la santé et l’environnement

Outre les préoccupations sanitaires, l’enjeu est également environnemental. En effet, ces cigarettes électroniques jetables sont en plastique et contiennent des batteries au lithium non recyclables. La France rejoint ainsi d’autres pays européens tels que l’Allemagne, la Belgique et l’Irlande dans la régulation de ces produits qui suscitent des préoccupations pour la santé publique et l’environnement. L’interdiction des cigarettes électroniques puffs est également une étape importante dans le cadre du plan anti-tabac prévu sur la période 2023-2028.