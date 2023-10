En 2022, le nombre de bénéficiaires de minimas sociaux a connu une augmentation notable, notamment en ce qui concerne les allocations pour adulte handicapé (AAH) et pour demandeur d’asile (ADA), a révélé le panorama annuel publié par le service statistique des ministères sociaux ce vendredi 29 septembre.

’Déconjugalisation’

Après une baisse en 2021 suivant la crise du Covid-19, le nombre de bénéficiaires d’allocations sociales a augmenté de 0,4% en 2022, atteignant 4,34 millions selon un rapport de la Drees. La croissance la plus remarquable a été observée chez les bénéficiaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), qui a connu sa plus forte augmentation annuelle en dix ans, atteignant 1,29 million en 2022.

Les raisons de cette croissance restent floues, notamment pour les bénéficiaires de l’AAH1 (taux d’incapacité ≥ 80%). Cette tendance devrait se poursuivre avec la prochaine mise en place de la ’déconjugalisation’ de l’AAH, une demande de longue date des associations.

Des variations significatives

Selon le rapport de la Drees pour l’année 2022, le nombre de bénéficiaires d’allocations sociales en France a connu des variations significatives. Après une forte hausse en 2020 due à la crise sanitaire, suivie d’une légère baisse en 2021, le nombre d’allocataires a de nouveau augmenté de 0,4% pour atteindre 4,34 millions à la fin de 2022.

La croissance la plus marquée a été observée parmi les bénéficiaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), qui a connu sa plus forte augmentation annuelle en dix ans, atteignant 1,29 million. Les raisons de cette croissance, notamment pour les bénéficiaires de l’AAH1 avec un taux d’incapacité de 80% ou plus, restent à élucider.

L’Allocation pour Demandeurs d’Asile (ADA) a également enregistré une forte hausse de 45,3%, principalement en raison de l’augmentation du nombre de demandeurs d’asile et de déplacés ukrainiens.

En revanche, le Revenu de Solidarité Active (RSA) a connu une nette diminution de 6,2% en 2021 et de 2,3% en 2022 en raison de l’amélioration de la situation de l’emploi.

Au total

Y compris les conjoints et les enfants à charge, 6,9 millions de personnes étaient couvertes par les minimas sociaux en 2021, représentant une personne sur dix en France métropolitaine et trois sur dix dans les départements et régions d’outre-mer (DROM), à l’exclusion de Mayotte. Les dépenses au titre de ces minimas sociaux ont atteint 29,9 milliards d’euros en 2021, soit 1,2% du PIB, en baisse par rapport à 2020 (-3,1%).

