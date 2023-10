Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée en charge de l’Organisation territoriale et des Professions de santé, révèle ce vendredi 29 septembre sur RMC les détails du nouveau plan visant à lutter contre les violences dirigées envers les professionnels de la santé.

’"…plus de 30 000 personnels qui…"

Le gouvernement veut renforcer la protection des soignants confrontés à des violences de la part des patients. Son nouveau plan vise à fournir des réponses concrètes et des mesures efficaces aux professionnels de la santé, tels que médecins, infirmiers et agents, qui interagissent quotidiennement avec la population et font face à une escalade d’agressivité.

Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé, explique dans ’Apolline Matin’ ce vendredi sur RMC et RMC Story que les violences envers les soignants augmentent depuis des années, dont 21% en un an, concernent les médecins libéraux. "Il y a plus de 30 000 personnels qui sont agressés dans les établissements, dont plus de 45% d’infirmiers. Il était important, urgence, que nous puissions répondre à cette nécessité de protéger ceux qui nous soignent", dit-elle dans des propos retranscrits sur le site internet du média.

> À lire aussi : Primes Covid-19 à Marseille : des soignants doivent rembourser un "trop-perçu"

Un nouveau plan en trois axes

Le premier axe se concentre sur la sensibilisation et la formation, promouvant une politique de tolérance zéro envers les agressions sur les professionnels de santé. Une vaste campagne de sensibilisation débutera en novembre, et une formation à la gestion de l’agressivité sera mise en place. De plus, 150 000 professionnels seront formés en secourisme sur la santé mentale d’ici 2025.

Le deuxième axe concerne la sécurité des bâtiments de santé, mettant l’accent sur la conception des infrastructures pour renforcer la sécurité, y compris l’organisation des flux et l’installation de caméras de surveillance.

Le troisième axe vise à accompagner les victimes en créant un délit d’outrage pour les professionnels libéraux, assorti de sanctions appropriées. De plus, les directeurs d’établissement auront la possibilité de porter plainte au nom des agents qui craignent des représailles.

> Toute l’actualité en France sur LINFO.re