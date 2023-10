La Guadeloupe pleure la perte de l’ancienne sénatrice Victoire Jasmin. Bien que les circonstances de son décès ne soient pas connues, son engagement politique et associatif a laissé une empreinte significative.

L’ex-sénatrice socialiste de la Guadeloupe Victoire Jasmin a rendu l’âme à l’âge de 67 ans, ont rapporté vendredi plusieurs médias. La cause de sa mort n’a cependant pas été communiqué.

Sénatrice de Guadeloupe de 2017 à 2023

Élue sénatrice de 2017 à 2023, Victoire Jasmin a représenté la Guadeloupe sur la scène nationale. Éloignée de la Fédération socialiste de Guadeloupe, elle était candidate indépendante à sa succession au poste, mais n’avait pas remporté le siège. Sa campagne qui n’a pas porté les fruits qu’elle espérait.

Au-delà de la politique, Mme Jasmin était une ancienne cadre de santé au Chu de Pointe-à-Pitre. Elle était vice-présidente au sein de la Fédération des parents d’élèves de Guadeloupe, démontrant son engagement envers l’éducation et les problématiques familiales. Elle était aussi engagée dans domaines sensibles comme l’accès aux soins et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Ils ont "appris avec une infinie tristesse la disparition de leur ancienne collègue"

"Les sénateurs, sénatrices et anciens sénateurs, anciennes sénatrices, membres des délégations aux Outre-mer et aux droits des Femmes ont appris avec une infinie tristesse la disparition de leur ancienne collègue Victoire Jasmin", ont réagi dans un communiqué Stéphane Artano (ex-sénateur et ex-président de la Délégation sénatoriale aux Outre-mer) et Annick Billon (sénatrice de Vendée, ex-présidente de la Délégation aux droits des Femmes, selon les propos rapportés par Public Sénat.



Ils ont salué "les immenses qualités, l’engagement personnel pour la défense et le rayonnement des Antilles" de Victoire Jasmin. "Par son implication constante, son ouverture aux autres et sa profonde humanité, elle avait su transcender toutes les barrières politiques ou territoriales", ont-il ajouté.