Le président de la République souhaite que la singularité de la Corse, tant sur le plan historique que culturel, soit pleinement reconnue dans la Constitution, sans être en opposition avec l’État.

L’autonomie corse et la Constitution

Lors d’un discours devant l’assemblée de Corse, Emmanuel Macron a fait part de son intention d’accorder une autonomie à la Corse, qualifiant cette étape d’historique et tendant ainsi la main vers un changement significatif. Le président propose que les spécificités de la communauté, qu’elles soient historiques, politiques, linguistiques ou culturelles, soient inscrites dans un article spécifique de la Constitution, marquant ainsi une autonomie pour cette île méditerranéenne. Il souhaite que cette démarche soit réalisée en collaboration avec l’État, plutôt que contre lui.

Échéance de six mois pour un accord

Dans un délai de six mois, le gouvernement invite les groupes politiques et l’Assemblée territoriale corse à parvenir à un accord sur un "texte constitutionnel et organique" modifiant le statut de la Corse. Cependant, pour que ces modifications soient effectives, il faudra obtenir une majorité des trois-cinquièmes du Parlement en Congrès, ce qui nécessite un consensus de l’ensemble des forces politiques.

Les nationalistes corses, au pouvoir à l’Assemblée de Corse, revendiquent un pouvoir législatif propre, un statut de résident corse, la co-officialité de la langue corse et l’inscription de la notion du peuple corse dans la Constitution. En revanche, la droite soutient uniquement une "adaptation" des lois de la République aux spécificités corses.

Source : Tf1info.fr

