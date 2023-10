Les élections sénatoriales se dérouleront ce dimanche 24 septembre pour élire 170 sénateurs. Les détails.

78 000 grands électeurs

Les élections sénatoriales en France se tiendront ce dimanche, trois jours après le discours du roi Charles III au Sénat. Ces élections ont lieu tous les trois ans pour renouveler la moitié du Sénat. Au total, 78 000 grands électeurs, principalement des conseillers municipaux, sont appelés à voter pour élire 170 sénateurs. L’équilibre politique du Sénat ne devrait pas être fondamentalement modifié, avec une majorité qui devrait rester à droite. Comme le note Europe1, les Républicains et leurs alliés centristes devraient maintenir leur emprise sur la Chambre haute grâce à leur maillage territorial. Gérard Larcher est pressenti pour être élu président du Sénat pour la quatrième fois depuis 2008.

Aucune alliance des gauches

De son côté, la majorité présidentielle, qui compte peu d’élus locaux, devrait rester minoritaire. Elle pourrait être concurrencée par Horizons, le parti d’Édouard Philippe, qui espère remporter quelques sièges et former un groupe indépendant. À gauche, La France insoumise ne devrait pas faire son entrée au Sénat, mais les socialistes, les écologistes et les communistes visent à augmenter leur nombre de sièges, passant de 91 actuellement à une centaine. Contrairement aux législatives, il n’y aura pas d’alliance des gauches, à l’exception de quelques départements. Enfin, le Rassemblement national espère faire son entrée au Sénat pour la première fois, avec l’objectif de remporter entre deux et cinq sièges.

Lire toute l’actualité politique en France