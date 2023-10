La secrétaire d’État chargée de la Biodiversité attend un heureux évènement. Le membre du gouvernement est enceinte de six mois.

Dans son entretien publié dans La Tribune du Dimanche, Sarah El Haïry a accepté d’évoquer publiquement sa grossesse.

Carnet rose pour la ministre

Selon ses confessions dans le nouvel hebdomadaire, la future maman de 34 ans et sa compagne accueilleront une petite fille dans quelques mois. « Nous vivons un moment important, l’arrivée prochaine d’un enfant. Je veux le dire haut et fort, montrer que c’est possible pour deux femmes en couple », affirme la porte-parole du MODEM. Elle est à sa sixième mois de grossesse. Durant l’interview, la ministre a révélé qu’elle est tombée enceinte via la (PMA). Ce recours a été libéralisé pour les couples homosexuelles et les femmes célibataires depuis 2021.

Grossesse par PMA

Toujours selon son témoignage dans le journal, la secrétaire d’État a déjà essuyé un premier échec. Sa seconde fécondation in vitro a été fructueuse. En couple avec Pauline, qui est déjà maman de deux enfants, elles ont décidé de se lancer dans ce projet après un long moment de réflexion.

Le couple a entamé les procédures suite à leur visite chez le gynécologue, Jean-Marc Ayoubi, qui officie enprocréation médicalement assistée tant que chef de service à l’hôpital Foch. Sarah El Haïry reconnaît quand même avoir eu de la chance, puisque dans la capitale parisienne, il n’y a pas de "pénuries de gamètes" contrairement aux régions.

Première ministre à faire son coming-out

La députée de la Loire-Atlantique a décidé de déclarer publiquement avoir eu recours à la PMA pour lutter contre l’homophobie. La jeune femme fait face à de nombreuses insultes sur internet depuis son coming-out en avril dernier. Pour rappel, c’est dans le magazine Forbes, qu’elle a annoncé son homosexualité en confiant qu’elle était en couple avec une femme.