L’ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn publie ce mercredi son « Journal » qui raconte les six premiers mois de la crise du Covid-19 en 2020. Découvrez ses confidences.

"Agnès tu as fait peur au président"

Son livre intitulé "Journal, Janvier-juin 2020" est sorti trois ans et demi après le début de la pandémie de Covid-19 en France. Dans son journal de bord de près de 500 pages, Agnès Buzyn partage ses échanges avec le président Emmanuel Macron et l’ancien Premier ministre Édouard Philippe. L’ouvrage publié ce mercredi 27 septembre, y décrit sa tentative de sensibiliser le président à la gravité de la situation et affirme que ses avertissements ont suscité de l’inquiétude chez lui, d’où le sous-titre provocateur du livre, "Agnès tu as fait peur au président". L’ancienne ministre de la Santé a de nouveau martelé que "son travail de médecin hématologue" lui a permis "d’anticiper" l’ampleur de la pandémie, sans toutefois réussir à "convaincre".

Une "blessure terrible"

Agnès Buzyn a démissionné de son poste de ministre de la Santé, alors qu’elle est candidate de la majorité présidentielle à la mairie de Paris. Pendant ce temps, elle a confié qu’elle a toujours envoyé des messages à Emmanuel Macron et Édouard Philippe, mais en vain. "Je sens bien que ma parole n’est pas entendue, que je les agace probablement, parce que le Président ne répond jamais à mes textos sur la crise. Sur la campagne en revanche, il me répond", a-t-elle lâché. L’ancienne ministre a même fait part de ses regrets d’avoir quitté le ministère, parlant d’une "blessure terrible" et évoquant des "pressions fortes" de la part de "beaucoup de personnes" qui avaient "intérêt" à la voir "sortir du gouvernement". Pour conclure, elle a déclaré qu’elle ira là où elle est utile dans le futur, laissant ouverte la possibilité de participer à des campagnes électorales futures.

Lire toute l’actualité en France