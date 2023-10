Marine Le Pen a réagi après l’appel de pape François à accueillir des migrants lors de sa visite à Marseille. Elle a appelé à faire "la part des choses entre le chef d’État qu’il est et le chef religieux".

Une forme d’ambiguïté

Lors de son déplacement à Marseille le week-end dernier, le pape François s’est exprimé sur l’accueil des migrants, rappelle BFMTV. Il a appelé à la "responsabilité européenne", en déplorant que les candidats à l’exil "souffrent de persécutions et ne soient pas des citoyens de plein droit" en Europe.

Marine Le Pen a réagi sur les propos du souverain pontife au micro de France Inter mardi 26 septembre. Elle a regretté une "forme d’ambiguïté" entre les fonctions du pape. "Il y a ce qui relève des saintes Ecritures et ce qui relève de la pensée politique du pape", a-t-elle précisé en exhortant "à faire la part des choses entre le chef d’État qu’il est et le chef religieux".

La position de Benoît XVI

A cette occasion, la cheffe des députés du Rassemblement national a toutefois indiqué que "beaucoup de papes se sont succédé et ont eu des positions différentes sur l’immigration". Elle a ainsi évoqué Benoît XVI, qui disait que "les nations ont parfaitement le droit de maîtriser les flux migratoires et de protéger leurs frontières".

Marine Le Pen n’a pas manqué de réitérer la position de son parti. Selon ses dires, avec les différentes nations concernées, il faut effectuer un blocus maritime, mettre en sécurité les migrants, les ramener à leur port de départ, traduire les passeurs et les condamner à de lourdes peines.

> A lire aussi : Pape François à Marseille : une visite centrée sur la cause des migrants