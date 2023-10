Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a annoncé samedi que les conditions d’accès au prêt à taux zéro vont être assouplies pour permettre à six millions de personnes supplémentaires d’en bénéficier. Cette mesure a été prise dans un contexte de crise dans le secteur immobilier.

Le marché de l’immobilier subit la hausse des taux d’intérêt

L’augmentation des taux d’intérêt, initiée il y a environ un an et demi par les banques centrales et suivie par les banques commerciales dans leurs politiques de prêt, a eu un impact significatif sur le marché immobilier. En août, la France a enregistré une production de nouveaux crédits à l’habitat (hors renégociation) de moins de 10 milliards d’euros, soit 9,9 milliards d’euros, selon la Banque de France jeudi. C’est une première depuis plus de 7 ans.

"Nous élargirons l’accès aux prêts à taux zéro..."

Dans ce contexte de crise de l’immobilier, le ministre de l’Économie a annoncé samedi au quotidien régional Sud-Ouest que les conditions d’accès au prêt à taux zéro vont être assouplies. "Face à l’augmentation des taux d’intérêt, nous élargirons l’accès aux prêts à taux zéro (PTZ) en simplifiant le barème et en augmentant le plafond", a déclaré Bruno Le Maire. "Ce sera fait dans les prochaines semaines" et environ "six millions de supplémentaires" pourraient en profiter, selon ses dires.

Qu’est-ce que le prêt à taux zéro ?

Le prêt à taux zéro est un prêt immobilier exempt de frais de dossier, et dont les intérêts sont à la charge de l’État. Le PTZ offre aux ménages, en particulier à ceux qui achètent leur première propriété, l’opportunité de réduire les coûts liés au financement de leur résidence principale. C’est un avantageux qu’il s’agisse d’un bien neuf ou d’un bien ancien nécessitant des travaux, notamment pour améliorer sa performance énergétique.



