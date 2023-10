Invité à s’exprimer lors de la matinale de CNews et Europe 1 ce mardi 19 septembre, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a été sollicité pour réagir à la déclaration faite par Marine Le Pen la veille sur TF1.

"Je serais évidemment l’un de ses premiers soutiens"

Marine Le Pen, qui a déjà été candidate à la présidence de la République deux fois, s’est présentée comme la candidate naturelle de l’extrême droite pour la prochaine élection présidentielle, qui aura lieu dans plus de trois ans. Cette annonce n’a pas suscité d’inquiétude particulière chez son bras droit, Jordan Bardella. "Si elle décide d’être candidate à l’élection présidentielle, je serais évidemment l’un de ses premiers soutiens et peut-être même le premier", a-t-il assuré sur CNews, dans des propos retranscrits par d’autres médias comme Le Huffington Post. Selon le président du Rassemblement national, Marine Le Pen est la candidate la mieux positionnée dans son camp, car elle a "atteint un niveau de légitimité et de popularité où l’ensemble des constats comme des solutions qu’elle a posés sur la table sont plébiscités par une majorité de Français".

La stratégie d’Emmanuel Macron

Concernant la possibilité de se porter candidat contre la leader en 2027, Jordan Bardella est catégorique : cela n’est pas envisageable. "Je ne serais pas le Emmanuel Macron de Marine Le Pen", a-t-il lancé. Jordan Bardella a évoqué la stratégie du président actuel, qui avait préparé sa première candidature à L’Élysée en exprimant publiquement son soutien à François Hollande durant les années précédant l’élection de 2017. Ensuite, il avait lancé sa propre campagne présidentielle.

