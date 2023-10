Dans la soirée du samedi 30 septembre, lors de son apparition dans l’émission ’Quelle époque !’ diffusée sur France 2, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, a de nouveau critiqué le chef de file des Insoumis.

"…c’était il y a un an et demi…"

"Je souhaite que la gauche gagne et elle ne gagnera pas avec Jean-Luc Mélenchon", dit-il concernant la prochaine présidentielle en 2027. Lorsque la journaliste Léa Salamé lui rappelle que le candidat de La France insoumise a obtenu près de 22% des voix, le meilleur résultat parmi les candidats de gauche et se classant troisième derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Fabien Roussel maintient sa position. "Ça, c’était il y a un an et demi. Je pense, et je souhaite, que ça change", déclare le député communiste. Dans des propos retranscrits par BFMTV, Fabien Roussel appuie : "il faut qu’on puisse se permettre d’avoir une gauche qui soit certainement différente de celle que La France insoumise défend, je pense qu’il y a de la place pour avoir une gauche républicaine, laïque, universaliste".

> À lire aussi : Fabien Roussel n’a pas l’intention de quitter la Nupes

Malaise

Alors que Fabien Roussel a fait valoir ses divergences au sein de la Nupes depuis quasiment le début de l’alliance de gauche, ces dernières semaines ont vu une escalade des échanges critiques entre les deux hommes. Récemment sur France Inter, Jean-Luc Mélenchon a exprimé son inquiétude face aux déclarations de Fabien Roussel, évoquant un profond "malaise" à gauche en écoutant ce dernier. L’ancien candidat à l’élection présidentielle a également affirmé qu’il était lui-même "très mal à l’aise" avec les positions exprimées par le communiste dans divers domaines.

> Toute l’actualité politique sur LINFO.re