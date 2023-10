Edouard Philippe caracole en tête des sondages depuis des mois. L’ancien Premier ministre s’est livré sur le scrutin présidentiel en 2027.

Si on fie aux résultats des enquêtes d’opinion, le maire du Havre se trouve dans une position très confortable pour l’élection présidentielle 2027.

Prochain adversaire de Marine Le Pen en 2023 ?

Même si Edouard Philippe n’a jamais abordé directement l’idée d’une éventuelle candidature. Ce 13 septembre, l’ancien chef de gouvernement s’est un peu épanché sur ses ambitions lors d’un entretien sur FranceInter. "J’ai une idée assez claire sur la façon dont, s’agissant de moi, les choses pourraient se passer", a confié l’homme d’État français.

L’ancien locataire de Matignon s’est exprimé sur une possible victoire de Marine Le Pen pour la prochaine élection présidentielle. "Personne ne devrait avoir aucun doute sur le fait qu’elle est possible", prévient-il.

Toujours sur le média public, Edouard Philippe a rappelé que "les circonstances de 2027, personne ne les connaît". Comparé aux autres possibles candidats issus de son bord politique, le haut fonctionnaire s’en sort plutôt bien dans les sondages.

Edouard Philippe et Emmanuel Macron, se ressemblent mais ne sont pas identiques

Questionné sur ses points communs avec Emmanuel Macron, l’homme fort du Havre réplique : "On verra ce que diront les Français, en tout cas je ne vais pas changer qui je suis". Par contre, le président du parti Horizons assume ses similarités avec le chef d’État réélu en 2022. "J’ai des proximités avec le président de la République", admet-il. L’ex-protégé d’Alain Juppé nuance quand même les faits : "Je ne suis pas non plus totalement identique à lui, ni en termes de style, ni même sur toutes les convictions".

Depuis son départ de Matignon, Edouard Philippe n’a pas chômé. L’homme politique a repris la mairie du Havre dont il a été réélu confortablement en 2020. Un an après, il annonce la création de son parti Horizons. Malgré sa discrétion sur les différentes polémiques, l’ancien PM n’a pas totalement quitté la scène médiatique.