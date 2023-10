Emmanuel Macron a défendu l’implantation de 200 nouvelles brigades de gendarmerie lors d’une interview pour France 3.

Un besoin de sécurité et d’ordre

Emmanuel Macron a accordé une interview pour France 3 lundi 2 octobre. Il a ainsi souhaité recréer du lien avec les populations et répondre au "problème de sécurité partout". Le chef de l’Etat est également revenu sur l’implantation de 238 nouvelles brigades de gendarmes d’ici 2027. "C’est un besoin du pays tout entier, de nos territoires particulièrement. C’est un besoin de sécurité et d’ordre", a-t-il assuré.

Insécurité en France

Lors de cet entretien, le président de la République a regretté la fermeture de "plusieurs centaines de brigades de gendarmerie ces 20 dernières années". Selon Emmanuel Macron, il y avait de l’insécurité en France "parce qu’il n’y a pas assez de présence".

Beaucoup des compatriotes vivant dans les petits villages disent "qu’ils ne voient plus de gendarmes". "Nous avons un problème de sécurité partout dès qu’il n’y a pas de présence. C’est pour cela qu’il fallait en remettre", a-t-il renchéri.

Présence, simplifier la vie des gens

Le chef de l’Etat a indiqué que 96 brigades seront fixes et les autres mobiles. Cette création va permettre "d’avoir de la présence" et de "simplifier la vie des gens". D’après lui, cela dissuade, mais aussi permet d’aller au contact des administrés, d’avoir des plaintes plus simples, parce que ce sont des camionnettes qui vont se déplacer. "La sécurité, c’est un investissement juste de l’Etat, c’est ce qui vous permet de lutter contre les violences intrafamiliales, les stupéfiants...", a-t-il expliqué.

