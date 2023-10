Après la publication de selfies de policiers avec le leader du Rassemblement national, Jordan Bardella, au sommet de l’élevage de Cournon-d’Auvergne (Puy-de-Dôme) le 5 octobre dernier, une enquête administrative a été lancée. Le ministre de l’Intérieur a exprimé son indignation et a appelé à des mesures disciplinaires.

Les policiers en service, en uniforme, doivent maintenir leur devoir de réserve, a réitéré Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur. Lors de son apparition sur TMC le mardi 10 octobre, il a exprimé sa préoccupation en qualifiant de "très choquant" le comportement de policiers qui se sont pris en photo avec le chef du RN, Jordan Bardella, le 5 octobre dernier au sommet de l’élevage. "J’ai demandé à l’administration de prendre des sanctions", a ajouté le ministre de l’Intérieur, sachant que la préfecture du Puy-de-Dôme a déjà lancé une enquête administrative, note TF1Info.

En début de semaine, la préfecture du Puy-de-Dôme avait confirmé "le déclenchement d’une enquête administrative portant sur le respect d’obligation de réserve". Ensuite, "la question se pose d’un comportement inapproprié d’agents de police qui, en outre dans le cadre de leur service, n’avaient pas à se trouver sur ces lieux", a-t-elle poursuivi. Les agents publics, qui étaient initialement chargés de patrouiller dans la région, auraient spécialement assisté au sommet dans le seul but de rencontrer Jordan Bardella.

"Les policiers, est-ce qu’ils ont le droit de montrer dans la fonction une opinion politique ? Non", a lancé Gérald Darmanin. Il est important de noter que cette obligation de réserve pour les fonctionnaires est clairement rappelée sur les sites officiels du gouvernement. Service-public.fr écrit notamment : "Le devoir de réserve désigne l’obligation faite à tout agent public de faire preuve de réserve et de retenue dans l’expression écrite et orale de ses opinions personnelles (…) pendant et en dehors du temps de travail".

Les mis en cause s’exposent à diverses sanctions, allant de l’avertissement et du blâme à une exclusion temporaire de leurs fonctions de 1 à 3 jours, voire à la convocation devant un conseil de discipline. Cela pourrait aboutir à des sanctions encore plus sévères.

