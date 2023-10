Dimanche 15 octobre, le PCF a voté en faveur d’une résolution appelant à créer un nouveau rassemblement à gauche, car la Nupes "est devenue une impasse". Le texte a été adopté par 93 % des membres du Conseil national.

La Nupes "devenue une impasse"

Le Conseil national du PCF s’est réuni ce week-end à Paris pour réfléchir à un nouveau rassemblement de la gauche. À l’issue de cette réunion, le parti a indiqué dimanche que la Nupes est devenue "une impasse", et a appelé à "un nouveau type d’union". Les divergences sur la position de La France insoumise concernant le Hamas et les événements en Israël et en Palestine ont contribué à affaiblir davantage cette alliance. Cette était pourtant déjà mise à rude épreuve par de nombreux désaccords.

La gauche "n’est pas à la hauteur" face aux crises internationales et en France

Le Parti communiste français déplore que la gauche ne soit pas à la hauteur de l’enjeu, à un moment où la gravité de la situation internationale et nationale exige qu’elle assume pleinement ses responsabilités. "Il y a besoin d’une gauche à la hauteur. Or, aujourd’hui, elle ne l’est pas", selon le secrétaire national du parti, Fabien Roussel, sur Franceinfo.

Le PCF appelle à "une nouvelle" alliance de la gauche, sans dire explicitement s’il quitte la Nupes

Comme le rapportent les médias, le PCF critique "la volonté hégémonie de LFI", "les insultes de dirigeants" et le "refus de qualifier d’actes terroristes les atrocités commises" par le Hamas. Son conseil national a adopté à 93 % un texte appelant à un nouveau rassemblement de la gauche. Le parti n’a cependant pas dit explicitement s’il quittait la Nupes.



