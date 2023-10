Après plusieurs reports de la présentation, le gouvernement français dévoilera son nouveau plan de lutte contre la pauvreté le 18 septembre à Matignon.

Un plan baptisé ’Pacte des Solidarités’

Contactés par l’AFP, les associations luttant contre la pauvreté, dont le Collectif Alerte, la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS), et la Fondation Abbé Pierre, ont indiqué avoir été invitées à cet événement. Dans un communiqué, le Collectif Alerte a déclaré que ce plan baptisé ’Pacte des Solidarités’ était une opportunité pour le gouvernement de faire face à la crise sociale. Ainsi, les associations se mobilisent pour "faire respecter l’engagement du président de la République à éradiquer la grande pauvreté."

La suite de la ’Stratégie pauvreté’ lancée en 2018

Ce ’Pacte des Solidarités’ prendra la relève de la Stratégie Pauvreté lancée en 2018. Il était initialement prévu pour janvier mais a été reporté à deux reprises. Le premier plan de lutte contre la pauvreté du quinquennat comprenait des mesures telles que des "bonus mixité" pour les crèches accueillant davantage d’enfants défavorisés dans les quartiers sensibles, des petits-déjeuners gratuits en zone prioritaire, ainsi que la création d’un "revenu universel d’activité" qui n’a jamais été mis en place.

Un enjeu majeur en France

Selon l’Insee, la pauvreté touche environ 9,2 millions de personnes en France, soit près de 15% de la population. De plus, plus d’une personne sur dix en France est confrontée à des privations matérielles et sociales, selon l’Institut national de la statistique, en raison de difficultés économiques. Dans ce contexte, marqué également par une forte inflation, les demandes d’aide alimentaire auprès des distributeurs augmentent, mettant certaines associations, comme les Restos du Cœur, au bord de la rupture.