Ce dimanche soir, le président de la République Emmanuel Macron était interrogé par Laurent Delahousse et Anne-Claire Coudray. L’occasion d’aborder pendant 30 minutes de nombreux sujets. Synthèse.

Après une semaine chargée, le chef de l’État s’est entretenu en direct de l’Élysée, avec les journaux de 20heures France 2 et TF1.

Pendant une quarantaine de minutes, Emmanuel Macron a été interrogé sur de multiples sujets. Voici une synthèse de l’entretien :

L’interview en direct du Président a commencé par des remerciements : "Je voudrais d’abord commencer en félicitant les Français car il y a peu de pays dans le monde qui arrivent à relever de tels défis concomitants", en référence à l’accueil cette même semaine du Pape, de Charles III et de la Coupe du monde de rugby.

Concernant, l’immigration, Emmanuel Macron a soutenu que "l’Europe est le continent qui fait le plus" et que "la France prend sa part" poursuivant que la France "ne peut pas accueillir toute la misère du monde".

Sur le pouvoir d’achat, le Président a promis une négociations avec les industriels pour limiter les marges excessives.

Sur le prix du carburants, le gouvernement compte sur les acteurs du secteur pour ne plus faire de marge et d’ainsi vendre "à prix coutant". Pour le chef de l’Etat "la raison de l’augmentation ce ne sont pas les taxes, c’est la géopolitique internationale".

Il a également annoncé une prochaine aide pour compenser le prix élevé du carburant, limitée aux travailleurs les plus modestes. L’aide pourrait être de 100 euros par an et par voiture.

A l’internationale, Emmanuel Macron a annoncé la fin de la coopération militaire avec le Niger. Appelant ainsi le retour des forces françaises "de manière ordonnée, dans les semaines et les moins à venir".