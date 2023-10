Face à la hausse des prix de l’essence, Xavier Bertrand incrimine l’État de faire profit sur le "dos des Français" et attaque Bruno Le Maire.

Très engagé sur le thème de l’inflation, le président de la région des Hauts-de-Frances’érige contre le gouvernement. Comme les partis de l’opposition, Xavier Bertrand ne mâche pas ses mots sur la responsabilité de l’Exécutif concernant la vie chère. L’ancien ministre du Travail avait notamment sollicité une réduction de 15 à 20 centimes sur le prix du litre.

Xavier Bertrand accuse Bercy de récolter un pactole

Sa proposition a été déclinée par l’État. Interviewé sur Europe 1, l’ex-député français a reproché à l’État de "s’enrichir sur le dos des Français". Xavier Bertrand est allé encore plus en nommant personnellement le ministre de l’Économie et des Finances. "Je dis à M. Le Maire, vous récoltez un pactole en ce moment !", tonne l’élu du Nord de la France. Il a tenu quand même à étayer ses dires : "Quand le pétrole augmente, l’État voit ses recettes fiscales gonfler, et en plus, la TVA en France, elle s’applique sur le pétrole. Mais elle s’applique ensuite sur la TICPE, la taxe, ça veut dire que tout ça constitue un pactole".

L’élu du Nord exige plus de transparence

Xavier Bertrand a ensuite posté une question très claire à Bruno Le Maire : "Moi je lui demande clairement, quelles sont les recettes fiscales en plus ?". Le président des Républicains demande à Elisabeth Borne et ses collègues de "trouver une autre formule" si l’idée qu’il a proposée n’est pas adapté à leurs stratégies. "Moi je suis prêt à entendre les propositions", réitère l’homme fort de la droite. Xavier Bertrand réclame plus de clarté sur la gestion de la hausse du prix de l’essence : "(Le ministre) nous doit la vérité, il nous doit la transparence, et il doit rendre aux Français ce qu’il leur a pris en plus".