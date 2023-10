Ce jeudi soir, le président de la République s’est exprimé en direct à la télévision à propos de la guerre Israël-Hamas.

Emmanuel Macron s’est exprimé ce jeudi soir, au sixième jour de guerre entre le Hamas et l’Etat d’Israël.

Il a annoncé qu’un 13ème français avait été tué dans le conflit. Il a également expliqué mettre tout en œuvre pour faire revenir les otages encore retenus "sains et saufs".

Tout en rappelant que le Hamas "est un mouvement terroriste" qui "cherche avant tout la mort du peuple Israelien", il a demandé à Israël de "préserver les populations civiles" avec une réponse "forte mais juste".

Par crainte d’une "fracture nationale", il a appelé les français à "ne pas céder à la haine" et de rester "uni comme Nation et comme République".

Le président a ensuite a annoncé le renforcement des écoles et lieux de cultes et de culture juif, avec le déploiement de 10 000 policiers et gendarmes. Il a également promis d’être "impotoyable avec les porteurs de haine" et "une vigilance absolue" sur les reseaux sociaux.