Après l’attaque à Arras et l’assassinat du professeur Dominique Bernard, Éric Zemmour critique Gérald Darmanin. Selon le président de Reconquête !, le ministre de l’Intérieur porte une part de responsabilité dans cette tragédie, dont le principal ’suspect’ est un individu caucasien fiché S.

"M. Darmanin est le ministre de l’Intérieur de l’histoire de France qui nous a permis, si j’ose dire, de recevoir le plus d’étrangers de toute l’histoire", a lâché le polémiste sur France 2 dans la matinée de ce jeudi 19 octobre. "Jamais nous n’avons eu autant d’étrangers et d’immigrés qui rentraient en France", a estimé l’ancien candidat à la présidentielle, en poursuivant que "c’est celui qui expulse le moins".

Éric Zemmour n’approuve pas non plus le projet de loi sur l’immigration proposé par le ministre de l’Intérieur. Dans des propos retranscrits notamment par Le Figaro, le n°1 de Reconquête ! lâche : "il veut nous faire passer des choses nécessaires, même vitales, avec des choses absolument suicidaires, comme sa réforme de ce qu’il appelle les métiers en tension . C’est-à-dire plus d’immigrés en plus".

Éric Zemmour est de l’avis qu’il ne devrait pas y avoir de régularisation pour ces individus, mais plutôt une politique de renvoi. Il exprime également sa volonté de réduire, voire supprimer les droits qui empêchent les étrangers d’être expulsés. En somme, il soutient l’expulsion de tout étranger en cas d’infraction, quelle que soit sa gravité.

