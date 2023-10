Le budget de l’Élysée se trouve dans le rouge en 2023 en raison d’une "forte activité présidentielle" et de l’inflation.

De 115 millions d’euros à 127,4 millions d’euros

Il manque 12 millions d’euros au budget du palais présidentiel pour qu’il soit à l’équilibre, rapporte RTL sur une information repérée par Politico. En effet, le budget projeté pour 2023 passe d’une prévision de 115 millions d’euros à 127,4 millions d’euros. Ce trou est évoqué au moment où le projet de loi de finances 2024 est en discussion au parlement et que l’article 49, alinéa 3 de la Constitution, a déjà été sollicité le mercredi 27 septembre.

Les causes avancées par l’Elysée

Plusieurs motifs ont été avancés par l’Elysée. L’inflation des prix de l’énergie qui a coûté 1,1 million d’euros ainsi que la hausse du point d’indice des fonctionnaires, qui a généré une hausse imprévue de 1,2 million d’euros.

Le palais présidentiel a également invoqué 8 millions d’euros supplémentaires à cause de ces "aléas exogènes" et de "la très forte activité présidentielle", sans donner plus de détails.

Les services d’Emmanuel Macron ont expliqué que ce manque est dû à "l’intense activité diplomatique du chef de l’État", à travers ses déplacements en avion, dont les frais ont augmenté.

Réduire ce surplus

L’Elysée envisage de réduire ce surplus de 12 à 9 millions d’euros d’ici à fin décembre. Pour ce faire, il compte sur "un effort supplémentaire de -5 % sur les budgets d’investissement", le "maintien sous contrainte de la masse salariale" et "la refacturation systématique vers les ministères de certaines activités au Palais". A noter que le palais présidentiel a demandé une hausse de 12 millions d’euros pour 2024, "juste au cas où".

